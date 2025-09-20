Venezuela entrena militarmente a civiles ante un eventual ataque de EEUU

Venezuela realizó el sábado una jornada de adiestramiento militar en las calles para preparar a civiles ante una eventual agresión de Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump amenazó a Caracas con consecuencias "incalculables" si no acepta el retorno de migrantes deportados.

Estados Unidos desplegó hace casi un mes ocho buques de guerra en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y dijo haber destruido al menos tres barcos de supuestos narcotraficantes en aguas cercanas a Venezuela, en ataques que dejaron 14 muertos.

Venezuela denuncia un plan de Washington para buscar un "cambio de régimen" con la intención de apoderarse del petróleo y otros recursos naturales.

"Vengo a aprender para poder defender lo que realmente me importa, que es mi patria, mi tierra, mi nación, Venezuela. No le tengo miedo a nada ni a nadie", dijo a la AFP Luzbi Monterola, habitante de 38 años de la comuna Argelia Laya, en Petare, un populoso barrio de Caracas.

El Ejército se desplegó en la principal avenida de esta barriada, que el año pasado registró protestas contra la reelección de Nicolás Maduro, para instruir en el uso de armamento a civiles que se anotaron voluntariamente para colaborar con el ejército.

Tras convocar a miles de voluntarios a los cuarteles para recibir formación la semana pasada, Maduro ordenó este fin de semana que los militares fueran a los barrios para brindar entrenamiento.

Pero la convocatoria fue mucho menor: unos 25 blindados salieron a recorrer Caracas y reunirse con unas pocas agrupaciones de civiles.

- "Resistencia revolucionaria" -

Los militares ofrecieron pequeños talleres con grupos de unos 30 voluntarios sobre cómo manejar las armas o las bases del "Método táctico de resistencia revolucionaria (MTRR)" con información sobre cómo "camuflarse", "sobrevivir" (defensa personal, primeros auxilios) y "pensamiento ideológico".

Todo esto tiene que "ver con petróleo, oro, diamante, todo tipo de cosas (...) porque como no se lo queremos dar, entonces ellos lo quieren tomar a la fuerza y eso no se va a poder porque estamos unidos y vamos a luchar por lo nuestro", dijo John Noriega, de 16 años, portavoz de la juventud de su barrio, quien acudió con sus padres.

Los entrenamientos se llevaron a cabo en todo el país. En ciudades del oeste como San Cristóbal o Barinas la convocatoria también fue baja, según constataron corresponsales de la AFP.

Embarcaciones de pescadores y la marina recorrieron con lanchas rápidas la costa venezolana, según imágenes difundidas por la televisión pública.

"Este día de hoy es un hito que estamos marcando en la revolución militar que estamos escribiendo todos, pueblo y Fuerzas Armadas juntos.

“¡Es una verdadera revolución militar!”, dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Amenazas de Trump

En paralelo, Trump amenazó este sábado con consecuencias "incalculables" a Venezuela si se niega a aceptar de vuelta a los migrantes deportados.

"Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y a las personas de instituciones mentales (...) obligados a entrar en los Estados Unidos de América", escribió Trump en su cuenta de la plataforma Truth Social.

Agregó en mayúsculas que, de lo contrario, "el precio que pagarán será incalculable".

Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones en 2019, pero la repatriación de migrantes es uno de los pocos sectores donde los canales de comunicación entre los dos países permanecen abiertos, destacó una fuente diplomática a la AFP.

El viernes, un avión estadounidense devolvió a 185 migrantes a Caracas y según el gobierno venezolano, más de 13.000 han sido repatriados desde Estados Unidos y México tras los acuerdos alcanzados en enero.

Washington acusa a Maduro de vínculos con el narcotráfico y pide US$50 millones por su captura.

Caracas niega vigorosamente estas acusaciones y en respuesta ordenó el despliegue de militares en las fronteras y ejercicios en la isla La Orchila, a 65 km de tierra firme venezolana.

En medio de este contexto, el canal de YouTube de Maduro desapareció de la plataforma, confirmó la AFP.

El gobierno no se ha pronunciado.

Según el medio oficial Telesur, el canal de YouTube fue "cerrado" el viernes por la tarde "sin ninguna justificación (...) en pleno despliegue de las operaciones de guerra híbrida de Estados Unidos".

ba-pgf/mel