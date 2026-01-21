Venezuela es una "gran oportunidad" para BBVA, según su presidente
MADRID, 21 ene (Reuters) - BBVA, el único gran banco extranjero con presencia significativa en Venezuela, está bien posicionado para aprovechar las nuevas oportunidades de negocio tras la intervención de Estados Unidos en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, dijo su presidente.
Venezuela se encuentra bajo un gobierno interino después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro este mes. Esto ofrece oportunidades potenciales para los bancos internacionales, aunque los analistas subrayaron que todavía habría desafíos significativos para hacer negocios.
“A futuro, si se consigue una mayor estabilidad, estamos muy bien posicionados para aprovechar las oportunidades que surjan, al ser el único banco privado de capital extranjero del país, con un profundo conocimiento del mismo, fruto de nuestra larga presencia allí”, dijo Carlos Torres, presidente de BBVA, al periódico Expansión en una entrevista en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.
“Con estabilidad, Venezuela es una gran oportunidad”, añadió Torres en la entrevista publicada el miércoles.
BBVA Provincial, en el que BBVA tiene una participación del 55%, cuenta con unos 1.900 empleados, unas 160 sucursales y atiende a más de tres millones de clientes.
