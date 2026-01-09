Venezuela: escasas excarcelaciones tras el anuncio oficial

Tras el anuncio oficial del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de que ocurriría la liberación de "un número importante", familiares y activistas se apostaron a las puertas de los centros de reclusión.

Como ha sido una práctica habitual, ninguna autoridad de Caracas ha brindado una lista de excarcelados o de personas que gozarían de esta medida, con lo cual centenares de familiares y activistas se mantuvieron en vela.

"La falta de transparencia de las autoridades, que no han informado de forma oficial una lista de personas que serán liberadas, constituye un nuevo maltrato para las familias", dijo a ANSA Marino Alvarado, abogado y defensor de derechos humanos.

Alvarado como otros tantos activistas y familiares permaneció a las puertas del Helicoide, un simbólico lugar de detenciones y torturas, según reportes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.

Inicialmente han salido fuera de las cárceles 10 personas, incluyendo a la reconocida defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, que por su doble nacionalidad fue reclamada por España. San Miguel partió a Madrid junto a otros cuatro ciudadanos españoles excarcelados, según el gobierno de Pedro Sanchez.

Asimismo, en la noche de este jueves fueron liberados el ex candidato presidencial de centro izquierda Enrique Márquez y el periodista ítalo-venezolano Biaggio Pillieri, quien forma parte del equipo político de María Corina Machado.

Ambos, que estaban en el Helicoide, fueron llevados en vehículos sin identificación y con vidrios totalmente oscuros a la zona de Altamira donde les esperaban sus familiares.

De acuerdo con observadores, el gobierno hará excarcelaciones a cuentas gotas y evadiendo los lugares en los que haya multitud de familiares y periodistas para evitar tener testimonios emotivos con público que le sean negativos a su imagen.

Activistas de derechos humanos consultados por ANSA estiman que el proceso de excarcelaciones proseguirá durante este viernes y el fin de semana.

Aunque el Helicoide, en pleno centro de Caracas, es el lugar emblemático relacionado con los presos políticos del chavismo, en realidad en la actualidad no es el lugar donde más detenidos existen.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, menos de 100 presos políticos están allí. El lugar más importante por volumen es la cárcel de El Rodeo I, con más de 400 presos políticos y ubicada en las afueras de la capital venezolana. (ANSA).