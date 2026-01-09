Venezuela: España logra en Qatar detención del colaborador Pollo Carvajal

La policía de Qatar lo tuvo el pasado 9 de diciembre tras el pedido de la Audiencia Nacional, que lo investiga por un entramado de blanqueo de capitales producto del saqueo de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), adelantó hoy el diario El País y confirmaron fuentes judiciales.

La Audiencia Nacional llevaba cinco años detrás de Said Cabrera, de 51 años, con la sospecha de que utilizó una filial de compras de PDVSA para hacer negocios con vehículos y blanquear dinero.

El magistrado instructor inició la investigación contra Cabrera a raíz de las declaraciones realizadas por Carvajal, detenido en Madrid en 2021 tras solicitud para ser juzgado por narcotráfico por Estados Unidos, adonde fue extraditado en 2023.

Carvajal se declaró culpable de cuatro delitos relacionados con narcotráfico en el mismo proceso judicial en el que está implicado Maduro y en el que podría ser el testigo estrella.

El juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional desarrolló una operación en abril de 2024 que culminó con la detención de dos personas y el registro de un inmueble de Said Cabrera en Portugal, pero él no fue localizado.

Fue activada en ese momento una orden de detención internacional, por la que Qatar le ha detenido ahora.

Said Cabrera, quien en 2021 obtuvo la nacionalidad española, se encuentra encarcelado en Qatar a la espera de ser extraditado a España, que deberá formalizar la petición. (ANSA).