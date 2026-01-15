Venezuela: España pide respeto a soberanía de recursos naturales

En un pleno extraordinario sobre la situación en Venezuela el ministro consideró que "la única salida viable debe ser venezolana, pacífica y democrática, respetando la soberanía sobre sus recursos naturales, que también son parte de soberanía de todo país".

Añadió que "o se defiende la soberanía, o se defiende la injerencia" pero "no caben ambas a la vez".

Albares dijo que la liberación de presos políticos en Venezuela, nueve de ellos españoles, es "un paso positivo" y consideró necesario "seguir dando pasos decididos en esa misma dirección".

A su juicio, "ningún gobierno del mundo ha hecho tanto como este gobierno por Venezuela", tras recordar que 400.000 venezolanos residen en España, "la mitad de ellos acogidos por este gobierno desde 2019 que les concede permisos de residencia por motivos humanitarios, entre ellos los opositores Edmundo González y Leopoldo López".

El premier español, Pedro Sánchez, ha hablado con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con Edmundo González, "y seguiremos hablando con el gobierno y con la oposición, porque es necesario propiciar un diálogo amplio entre venezolanos para una salida venezolana", apuntó Albares.

En su respuesta, la diputada del conservador Partido Popular (PP) Cayetana Álvarez de Toledo acusó al gobierno de Pedro Sánchez de querer "rescatar al chavismo. No lo vamos a permitir (…) Delcy Rodríguez no es una moderada ni la presidenta de Venezuela", dijo.

El canciller le contestó que "a Delcy Rodríguez no la ha puesto (al frente de Venezuela) el gobierno de España, sino el presidente de Estados Unidos".

Tras pedir "no levantar las sanciones" de la Unión Europea (UE) sobre Venezuela, en contra de lo que defiende el gobierno, Álvarez de Toledo preguntó respecto a la labor de mediación del ex premier socialista José Luis Rodríguez Zapatero para excarcelar a presos: "¿Cuántos presos ha sacado Zapatero y cuántos ha contribuido a meter?"

La diputada del PP se refirió a la presidenta italiana, Giorgia Meloni, que "recibió a los presos italianos a pie de pista", mientras que Sánchez "los escondió tras una puerta de Barajas", dijo.

Albares negó que el gobierno sacara "por la puerta de atrás" del aeropuerto de Barajas a los presos españoles liberados porque, dijo, fue a petición de ellos no exponerlos ante la prensa "como monos de feria".

El canciller evitó calificar de "secuestro" la captura de Maduro, como le pidió Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

"Capturar se captura a salmones, pero a presidentes no se les captura, se les secuestra. Señor Albares, repita conmigo. Lo del otro día, independientemente de lo que se opine del señor Maduro, es un secuestro, secuestro (…) Nuestro sectarismo político o nuestra ideología no tiene que estar por encima del derecho internacional", dijo Rufián. (ANSA).