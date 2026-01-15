Venezuela: España pide respeto por la soberanía de los recursos naturales

Así se pronunció en el Congreso de los Diputados para informar sobre la postura de España respecto a la situación de Venezuela.

El ministro consideró que "la única salida viable debe ser venezolana, pacífica y democrática, respetando la soberanía sobre sus recursos naturales, que también son parte de soberanía de todo país".

Añadió que "o se defiende la soberanía, o se defiende la injerencia" pero "no caben ambas a la vez".

Dijo que la liberación de presos políticos en Venezuela, nueve de ellos españoles, es "un paso positivo" y consideró necesario "seguir dando pasos decididos en esa misma dirección".

A su juicio, "ningún gobierno del mundo ha hecho tanto como este gobierno por Venezuela", tras recordar que 400.000 venezolanos residen en España, "la mitad de ellos acogidos por este gobierno desde 2019 que les concede permisos de residencia por motivos humanitarios, entre ellos los opositores Edmundo González y Leopoldo López".

El premier español, Pedro Sánchez, ha hablado con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con Edmundo González, "y seguiremos hablando con el gobierno y con la oposición, porque es necesario propiciar un diálogo amplio entre venezolanos para una salida venezolana", apuntó Albares. (ANSA).