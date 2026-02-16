Venezuela: esposas y madres de presos políticos en huelga de hambre en Venezuela

La protesta, que comenzó hace 48 horas por el incumplimiento de la promesa de aprobar una ley de amnistía, ya provocó malestar y desmayos entre las manifestantes, lo que ha requerido la intervención de médicos y la administración de sueros.

Las mujeres denuncian "burla, extorsión y manipulación" y acusan al Parlamento de demorar deliberadamente el proceso.

Según organizaciones de derechos humanos, varios detenidos dentro de la instalación se encuentran en condiciones físicas críticas.

Además, las manifestantes informan a medios locales e internacionales sobre presiones y amenazas para que cesen la protesta.

Esta movilización se enmarca en un contexto más amplio: según la ONG Foro Penal, a pesar de que se llevaron a cabo más de 430 liberaciones desde el 8 de enero, en Venezuela aún hay más de 600 prisioneros políticos.

Líderes de la oposición, incluida la Nobel de la Paz María Corina Machado, exigen la liberación inmediata de los detenidos y el pleno respeto de los derechos fundamentales. (ANSA).