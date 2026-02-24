Venezuela está de brazos "abiertos" para "quienes quieran regresar" bajo amnistía, dice presidenta

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el lunes que el país está de brazos "abiertos" para recibir a quienes "quieran regresar" bajo una histórica ley de amnistía promulgada el jueves, que abarca momentos clave de 27 años de chavismo.

"Las puertas de Venezuela, los brazos del pueblo de Venezuela están abiertos para quienes quieran regresar en este proceso de sanación del odio", indicó en una alocución televisada Rodríguez, quien asumió el poder interinamente tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Unos siete millones de venezolanos han huido de su país en los últimos años a causa de la crisis política y económica, entre ellos muchos dirigentes opositores que viven en el exilio.