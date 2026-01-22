Venezuela: Estados Unidos nombra a una diplomática al frente de su misión en Caracas

Dogu, quien se incorpora inmediatamente al cargo según el sitio web oficial de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, es una experimentada funcionaria del Servicio Exterior.

Anteriormente se desempeñó como embajadora en Honduras (2022-2025) y en Nicaragua (2015-2018), además de haber ocupado puestos clave en México, Turquía, Egipto y El Salvador.

Su nombramiento, confirmado por fuentes diplomáticas, sustituye a John McNamara, quien atendía Venezuela desde la embajada estadounidense en Bogotá. Con Dogu, la Casa Blanca deja en claro su decisión de restablecer plenamente la presencia diplomática estadounidense, interrumpida desde 2019 durante el primer mandato de Trump.

En paralelo, han ocurrido desarrollos logísticos inusuales dada la histórica tensión bilateral. Recientemente, un avión de carga Boeing 747 procedente directamente de Miami aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, transportando vehículos y suministros operativos destinados a la embajada.

Este vuelo directo representa un hecho excepcional tras casi una década sin conexiones directas de carga similares entre ambos países.

Además, a inicios de enero, un equipo de altos diplomáticos estadounidenses, incluido McNamara, viajó a Caracas para evaluar la reapertura de la sede diplomática, cerrada en 2019. Estos movimientos indican una reapertura progresiva de la embajada, impulsada por la nueva coyuntura política en Venezuela y la dinámica de cooperación del gobierno interino de Delcy Rodríguez con Trump (ANSA).