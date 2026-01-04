Venezuela: estados Unidos también incrimina al hijo de Maduro

Así lo informaron medios de prensa estadounidenses.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, emitió un comunicado tras la captura de su padre por parte de Estados Unidos, como parte de un operativo ordenado por el presidente Donald Trump.

El diputado de la Asamblea Nacional hizo un llamado a la movilización de las fuerzas sociales y políticas del país, argumentando que el ataque tenía como objetivo "apoderarse de los recursos de Venezuela".

En un mensaje publicado en Instagram, Maduro Guerra denunció una "gravísima agresión militar" por parte de Washington, afirmando que la acción amenaza la paz y la estabilidad internacionales y pone en grave peligro la vida de millones de personas. A continuación, exigió una respuesta firme e inmediata de la comunidad internacional. (ANSA).