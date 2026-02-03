Venezuela: Estudiantes en las calles por amnistía y libertad de los presos políticos

La protesta tuvo lugar en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal universidad del país, impulsada por el movimiento estudiantil, tras el anuncio de la propuesta legislativa presentada el viernes pasado por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Así lo informan los principales medios de comunicación no gubernamentales de Venezuela.

Los manifestantes se reunieron en la Plaza del Rectorado con banderas, pancartas y fotografías de los detenidos señalados por las organizaciones de derechos humanos.

En un manifiesto leído por Octavio González, miembro del Consejo Universitario de la UCV, los estudiantes solicitaron que la amnistía se aplique a todos los procedimientos iniciados por razones políticas y que venga acompañada del pleno restablecimiento de los derechos civiles y políticos.

Entre las demandas también se encuentran transparencia en el proceso legislativo, garantías de no repetición de los crímenes y la compensación por los daños sufridos por los detenidos y sus familias.

Algunos exprisioneros políticos instaron finalmente al Parlamento a acelerar la aprobación de la ley, definiéndola como un paso esencial para iniciar un proceso de reconciliación nacional. (ANSA).