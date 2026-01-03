Venezuela: euforia y cautela entre venezolanos en Miami

Desde primeras horas de la mañana, cientos de venezolanos comenzaron a reunirse en distintos puntos del sur de Florida, en particular en la ciudad de Doral, considerada uno de los principales centros del exilio venezolano en Estados Unidos.

Allí se registraron concentraciones espontáneas, con banderas venezolanas, cánticos y escenas de celebración, especialmente frente a restaurantes y locales emblemáticos frecuentados por la diáspora.

Muchos de los asistentes expresaron alivio y esperanza ante lo que consideran un posible punto de inflexión tras más de una década de crisis política, económica y humanitaria en Venezuela.

"Es un día que muchos soñamos durante años", afirmó uno de los manifestantes, mientras otros se abrazaban visiblemente emocionados y seguían las noticias a través de teléfonos móviles y transmisiones en redes sociales.

Sin embargo, junto al clima de festejo también se impuso una actitud de prudencia. Numerosos venezolanos consultados por medios locales manifestaron sorpresa y pidieron esperar confirmaciones oficiales e independientes sobre el paradero de Maduro y los alcances reales de la operación anunciada. "Hemos vivido demasiadas decepciones como para celebrar antes de tiempo", señaló una mujer que emigró a Estados Unidos hace más de cinco años.

El anuncio generó además un intenso debate político en el sur de Florida, donde dirigentes locales y congresistas de origen latino celebraron la noticia y la interpretaron como un golpe decisivo contra el chavismo. Algunos referentes destacaron el rol de Washington en la presión internacional contra el gobierno venezolano, mientras otros llamaron a la cautela para evitar una escalada de tensión regional.

Para buena parte del exilio venezolano en Miami, la noticia reavivó recuerdos dolorosos del éxodo masivo que llevó a millones de personas a abandonar el país en los últimos años. En las concentraciones se escucharon testimonios de familias separadas, pérdidas económicas y vidas reconstruidas lejos de Venezuela, junto con el deseo compartido de un eventual retorno en un escenario de estabilidad política.

Al mismo tiempo, analistas y miembros de la comunidad subrayaron que la eventual captura de Maduro no garantiza por sí sola una transición ordenada en Venezuela y advirtieron sobre la incertidumbre que podría abrirse en el corto plazo, tanto en el plano institucional como social.

Hasta el momento, la información difundida sobre la captura del mandatario venezolano no ha sido confirmada de manera independiente por organismos internacionales ni por autoridades venezolanas, lo que refuerza el clima de expectativa y cautela que atraviesa a la comunidad.

En Miami, mientras tanto, la jornada transcurre marcada por una fuerte carga emocional: entre la esperanza de un cambio largamente esperado y la prudencia de quienes prefieren aguardar certezas antes de dar por cerrado un capítulo clave de la historia reciente de Venezuela.

El presidente Trump dijo que Estados Unidos "llevó a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y aseguró que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa fueron "capturados y volados fuera del país".

El anuncio en la plataforma de redes sociales de Trump llegó poco antes de las 4:30 a.m. del sábado (hora del este), unas horas después de que se escucharan varias explosiones en la capital de Venezuela, Caracas, dijeron testigos, y fotos y videos mostraban columnas de humo y una gran bola de fuego en el cielo nocturno. (ANSA).