Venezuela: ex jefe Banco Central nombrado vicepresidente

El anuncio se realizó durante la inauguración de la Comisión Estatal de Agroindustria, Pesca, Asuntos Municipales e Industriales, uno de los dos organismos creados para garantizar la continuidad administrativa del país.

Este es el primer cambio anunciado por Rodríguez desde que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Ortega Sánchez presidió el Banco Central entre 2018 y 2025 y anteriormente trabajó en el sector petrolero. La propia Rodríguez fue Ministra de Hidrocarburos.

La situación económica venezolana es compleja, con una depreciación de la moneda local cercana al 500%, lo que alimenta el temor a una hiperinflación. (ANSA).