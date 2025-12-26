Venezuela excarcela 99 detenidos tras protestas por reelección de Maduro

Las autoridades venezolanas anunciaron el jueves la excarcelación de 99 personas que habían sido detenidas durante las protestas de 2024 contra la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, informó el ministerio penitenciario.

La proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató manifestaciones que dejaron 28 muertos y al menos 2.400 detenidos, a quienes el propio mandatario calificó como "terroristas".

La justicia ha excarcelado a más de 2.000 personas desde entonces, según cifras oficiales.

"El gobierno nacional y el sistema de justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia", indicó en un comunicado el Ministerio de Servicio Penitenciario.

Según el gobierno venezolano, "se encontraban privados de libertad por su participación en los hechos de violencia e incitación al odio, posteriores a la jornada electoral del pasado 28 de julio de 2024".

La oposición denunció fraude en esos comicios y reivindicó el triunfo del exembajador Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024.

Entre los liberados está Marggie Orozco, médica de 65 años condenada a la pena máxima por "traición a la patria, incitación al odio y conspiración" tras criticar en una nota de voz al gobernante de izquierda, informó a la AFP la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón, que lleva casos de "presos políticos".

Orozco fue arrestada en agosto de 2024 y condenada en noviembre de este año, según esta ONG.