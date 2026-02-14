Venezuela excarcela a 17 presos políticos, según movimiento opositor y ONG

14 feb (Reuters) - Venezuela liberó la madrugada del sábado a 17 personas consideradas presos políticos en una de las cárceles de Caracas, según informó el comité de derechos humanos del movimiento opositor Vente Venezuela en una publicación en X.

Clippve (Comité por la Libertad de los Presos Políticos), una ONG, también informó por separado de la liberación de los presos políticos, entre los que se encontraban 10 hombres y 7 mujeres que permanecieron recluidos en la denominada Zona 7 de la policía nacional.

"Durante la madrugada de este sábado solo fueron liberadas 17 personas, de más de 50 presos políticos que permanecen recluidos en este centro", dijo Clippve en X.

Familiares que se encontraban en el exterior de la cárcel Zona 7 se unieron a una huelga de hambre iniciada por los presos después de que solo 17 fueran excarcelados, según informó la organización de derechos humanos.

Clippve afirmó que la protesta es una exigencia para que el Gobierno cumpla con la promesa que la semana pasada hizo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de otorgar la libertad a todas las personas recluidas en el centro.

Las liberaciones se producen después de que los legisladores venezolanos pospusieran el jueves el debate sobre un proyecto de ley de amnistía que busca otorgar clemencia inmediata a las personas encarceladas por participar en protestas políticas.

La organización de derechos humanos Foro Penal -en un balance al 9 de febrero y publicado el sábado- afirma haber verificado más de 430 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 de enero, aunque no incluye en su recuento a quienes fueron trasladados a arresto domiciliario.

La ONG estimó el sábado que más de 644 presos políticos permanecen encarcelados, cifra que incluye a 47 personas cuyo paradero actual se desconoce. Dijo que hay 101 excarcelaciones desde la semana pasada.

El Gobierno niega tener presos políticos y afirma que quienes están encarcelados han cometido delitos. Las autoridades han dado una cifra mucho mayor de liberaciones, de casi 900, incluyendo las de años anteriores.

Las autoridades nunca han proporcionado una lista oficial de cuántos presos serán liberados ni quiénes son.

Familiares y defensores de derechos humanos llevan mucho tiempo exigiendo que se anulen los cargos y las condenas contra los detenidos considerados presos políticos. Políticos de la oposición, miembros disidentes de los servicios de seguridad, periodistas y activistas de derechos humanos llevan mucho tiempo siendo objeto de cargos como terrorismo y traición, que sus familias califican de injustos y arbitrarios.

Entre las figuras prominentes liberadas se encuentran el político opositor Juan Pablo Guanipa, quien fue liberado y luego detenido nuevamente bajo arresto domiciliario, y el abogado Perkins Rocha. Ambos son aliados cercanos de la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado. (Reporte de Shubham Kalia en Bangalore y Redacción Reuters)