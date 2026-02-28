Venezuela excarcela a ocho militares tras ley de amnistía, según oenegé

Venezuela excarceló este viernes a ocho militares, dos semanas después de la promulgación de una histórica ley de amnistía que permite la liberación de cientos de presos políticos, informó la oenegé Foro Penal.

La amnistía es una iniciativa impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.

Más de 540 presos políticos han sido excarcelados en un proceso de liberaciones anunciado por el jefe del Parlamento el 8 de enero. Casi un centenar de ellos salieron después de la promulgación de la amnistía, según registros de Foro Penal.

"Al menos 8 militares presos políticos han sido excarcelados el día de hoy", escribió en X Alfredo Romero, director de Foro Penal, que lidera la defensa de muchos de estos casos.

Expertos han denunciado que la ley es excluyente, especialmente con el sector militar, ya que omite a todo aquel implicado en "acciones armadas o de fuerza contra el pueblo".

Los parlamentarios que impulsaron la ley no cerraron las puertas a que los casos excluidos puedan ser revisados.

"Aún no está claro si estas excarcelaciones están vinculadas a la Ley de Amnistía o son revisiones de las medidas privativas de libertad", acotó en X Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal.

Alrededor de 560 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos, incluidos 180 militares, según esta oenegé.