Venezuela excarcela a otro grupo de personas a dos semanas de la amnistía

Al menos 17 presos políticos fueron excarcelados este sábado de una cárcel en Caracas, donde familiares habían protestado encadenándose en las afueras para exigir su liberación.

Una ley de amnistía fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro por militares estadounidenses el 3 de enero.

Su hermano Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento, había anunciado el 8 de enero el inicio de un proceso de liberaciones.

"Vístanse que se van todos", dijo un custodio a los detenidos, según contó a los medios el dirigente opositor Omar Torres a su salida de los calabozos de la Policía Nacional, conocidos como Zona 7.

"Me siento muy contento, muy feliz, creo que no es el momento de culpar a nadie, estoy contento de estar libre", agregó.

A diferencia de liberados en otras cárceles que recibieron el sobreseimiento de su causa, los de Zona 7 salieron con medidas restrictivas y deberán ir a tribunales para recibir la libertad plena.

Unas 500 personas permanecen privadas de su libertad por motivos políticos, incluidos militares y extranjeros, según la oenegé Foro Penal.

"Una nueva Venezuela, seguimos avanzando, seguiremos construyendo, seguiremos buscando la mejoría y la libertad de los otros presos políticos", dijo Brayan Orozco, hijo del exdiputado Fernando Orozco, ambos excarcelados.

"Gracias al pueblo de Venezuela, a las mujeres luchadoras, si no es por las mujeres, si no es por los medios, esto no se conociera a nivel mundial", afirmó en medio de gritos de "libertad, libertad", abrazos y llantos de felicidad.

En este centro los familiares pernoctan en carpas desde hace dos meses. Unas 10 mujeres hicieron una huelga de hambre que levantaron luego de las últimas excarcelaciones del 14 de febrero, cuando salieron 17 personas.

Los familiares habían solicitado la presencia de Delcy Rodríguez y de la encargada de Negocios de Estados Unidos, Laura Dogu.

Más de 621 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero. Más de un centenar de ellos después de promulgada la amnistía, según Foro Penal.

El gobierno afirma que 7.365 personas, entre detenidos y con libertad condicional, han recibido libertad plena.

"Fui detenido por reclamar un derecho de los trabajadores", dijo Gilberto Alcalá.

"Le agradezco mucho a nuestra máxima líder María Corina Machado y a todos los dirigentes sindicales del sector construcción a nivel nacional que me apoyaron en esta lucha", agregó.