Venezuela excarcela otros 80 presos políticos, dice líder de ONG

25 ene (Reuters) - El Gobierno de Venezuela excarceló a al menos 80 personas consideradas presos políticos, dijo el domingo Alfredo Romero, presidente de la organización no gubernamental Foro Penal.

Los nuevos excarcelados se suman a los 156 presos políticos que han sido liberados desde el 8 de enero, según cuentas del grupo de derechos humanos, en un lento avance.

"Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones", escribió Romero en su cuenta de X.

El viernes pasado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que 626 personas han sido excarceladas y anunció que le solicitará al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas una verificación de la lista de liberados.

Mientras, las familias siguen esperando con ansiedad un número indeterminado de liberaciones prometidas por el gobierno y elogiadas por Estados Unidos.

Unas 780 personas, incluidos prisioneros cuyas familias, por temor, no habían denunciado sus detenciones a Foro Penal hasta que se anunciaron las liberaciones, permanecen encarceladas por motivos políticos, según Foro Penal.

El gobierno siempre ha negado tener presos políticos, afirmando que quienes están encarcelados han cometido delitos.

