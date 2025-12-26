Venezuela: Excarcelada mujer apresada por criticar a Maduro en WhatsApp

Orozco fue detenida de forma arbitraria el 5 de agosto de 2024 en el estado Táchira, en medio de una ola represiva que siguió a las elecciones presidenciales.

La médica de la tercera edad fue condenada a 30 años de cárcel por traición a la patria, incitación al odio y conspiración.

El audio, denunciado por miembros de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de su comunidad, reflejaba su desesperación, tal como ha recordado el portal El Nacional: "No sé hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando esta dictadura de Maduro que nos está matando de hambre a todos los venezolanos. ¡Dios mío! Ya no hay comida, no hay medicinas, cada día es más difícil y uno siente que nadie escucha; por favor, que alguien haga algo."

Su caso simboliza la represión contra disidentes en Venezuela, donde expresiones privadas a través de la mensajería entre vecinos pueden llevar a severas penas.

El caso de Orozco forma parte del anuncio del gobierno venezolano sobre la excarcelación de 99 personas detenidas en protestas postelectorales, presentándolo como un gesto de "buena voluntad" navideña.

Las ONG de derechos humanos han recordado que no se puede hablar de liberaciones, ya que los presos políticos que salen de las cárceles venezolanas no gozan de libertad plena; incluso no pueden hablar o escribir de forma pública sobre su proceso, tienen prohibición de salir del país y deben presentarse periódicamente ante un juez.

Igualmente, organizaciones como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón, dos entidades especializadas en el campo de los presos políticos, sostienen que ocurrieron menos de las 99 excarcelaciones anunciadas por el régimen de Maduro.

Inicialmente, entidades de la sociedad civil habían indicado 72 casos.

Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha recordado que aún permanecen bajo detención por razones políticas alrededor de un millar de personas, varios extranjeros, y que lo ocurrido este día de Navidad fueron excarcelaciones "parciales y selectivas".

Entidades como Human Rights Watch y el alto comisionado de derechos humanos de la ONU han documentado un aumento en la represión, con detenciones arbitrarias que persisten bajo el régimen de Maduro. (ANSA).