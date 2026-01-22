Venezuela: excarcelado yerno de González Urrutia

La liberación se concretó mediante una medida cautelar sustitutiva dictada por el Tribunal Especial Tercero contra el Terrorismo. Tudares Bracho fue trasladado directamente a la residencia de la Embajada de Suiza en Caracas, donde se produjo el reencuentro familiar.

Fuentes periodísticas indican que la mediación del arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, junto con los buenos oficios de la representación diplomática suiza, habría jugado un rol clave en las gestiones que facilitaron esta excarcelación.

Una primera fotografía difundida en redes sociales muestra a Tudares Bracho junto a su esposa Mariana González, al arzobispo de Caracas Raúl Biord y otros presentes, incluyendo representantes diplomáticos y figuras como Ricardo Cusanno, expresidente de la central empresarial Fedecámaras.

Se lo ve con al menos 20 kilos menos y rapado, al igual que muchas otras figuras excarceladas.

Sin tener ninguna militancia política ni figuración pública, este caso adquirió relevancia porque se inscribe dentro de una lógica de castigar a los familiares de figuras políticas, tal como han advertido diversas ONG de derechos humanos.

González Urrutia, según el conteo de actas de la oposición, se habría impuesto a Nicolás Maduro en julio de 2024, sin embargo, los entes oficiales aseguraron que la victoria había sido del entonces gobernante. El excandidato fue obligado a exiliarse en España. (ANSA).