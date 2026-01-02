Venezuela: excarcelan a 88 presos políticos venezolanos

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario declaró en redes sociales que "estas acciones forman parte de la revisión integral de los casos ordenada por el presidente Nicolás Maduro" y enfatizó que las personas liberadas fueron arrestadas por "delitos cometidos en el contexto de acciones violentas de sectores extremistas tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024".

Unas horas antes, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó sobre la liberación de 87 personas. El grupo indicó en un comunicado que el juicio se llevó a cabo en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua.

"La reanudación de las excarcelaciones es el resultado de la lucha de cientos de madres y familiares que se han movilizado durante más de un año para exigir justicia", declaró el Comité, calificando la medida de "insuficiente".

Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Presos declaró que la mayoría de las personas liberadas están sujetas a un requisito de reporte cada 30 días.

"La persecución judicial no cesa; el Estado simplemente está cambiando la forma de restringir la libertad", enfatizó la organización.

Esta medida se produce tras la liberación de otras 99 personas el día de Navidad, a pesar de que el Comité de Madres reportó solo 71 como libres y la ONG Foro Penal afirmó haber verificado 61. Esta sigue siendo la cifra más alta de liberaciones en 2025, aunque, según activistas, cientos de personas permanecen detenidas por motivos políticos. (ANSA).