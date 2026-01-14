Venezuela: excarcelan a periodistas detenidos en Venezuela

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Colegio Nacional de Periodistas de Caracas (CNP Caracas) y el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP) confirmaron durante el día la liberación de al menos una docena de comunicadores y trabajadores de la prensa, muchos de ellos detenidos por meses o años en casos considerados arbitrarios.

Entre los casos emblemáticos destacan Carlos Julio Rojas, excarcelado tras más de 21 meses preso desde abril de 2024 por su activismo y periodismo comunitario; Luis López, liberado después de 19 meses detenido mientras cubría una protesta en La Guaira; Roland Carreño, con 17 meses de prisión; Ramón Centeno, quien pasó casi cuatro años tras las rejas.

Asimismo, los periodistas del medio universitario LUZ FM, Lenadro Palmar y Belices Cubillán, quienes fueron detenidos hace un año cuando cubrían una protesta opositora en Maracaibo, a 800 kilómetros de Caracas.

También han sido liberados Carlos Marcano, Víctor Ugas, Julio Balza, Nakary Ramos Mena y su esposo y camarógrafo, Gianni González.

Los gremios periodísticos celebraron estos avances como un paso importante, pero reiteraron que "informar no es delito" y exigieron la libertad plena e inmediata de todos los periodistas y presos políticos restantes.

En lo que puede entenderse como una señal de los nuevos tiempos en Venezuela, ha sido excarcelado el joven comunicador Gabriel González, quien formaba parte del equipo de redes sociales de María Corina Machado, durante la campaña presidencial de 2024.

La semana pasada, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció liberaciones significativas para fomentar la "convivencia pacífica". Ayer martes, afirmó que se habían producido más de 400 excarcelaciones desde diciembre de 2025, incluyendo 116 recientes. Sin embargo, el proceso ha sido a cuentagotas y con discrepancias.

Según el Foro Penal y el Comité por la Liberación de Presos Políticos (Clippve), las verificaciones independientes rondan las 70-80 liberaciones. El Estado no provee una lista de excarcelados, así que familiares y ONGs elaboran sus listas de excarcelados.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón sostiene que antes de comenzar este proceso, existían 1.082 presos políticos en el país y que ni siquiera se ha llegado, efectivamente, al 10 por ciento de excarcelaciones. (ANSA).