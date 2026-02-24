Venezuela: excarcelan a taxista que fue detenido por un mensaje de WhatsApp

José Vicente Romero Peña, de 45 años, fue arrestado el 8 de enero en las afueras de Caracas, mientras realizaba un servicio de transporte.

Funcionarios policiales lo detuvieron y revisaron su teléfono celular y hallaron un chat privado que decía: "Siii ya cayeron… falta Diosdado, somos libres", en alusión a la operación militar estadounidense del 3 de enero que capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Pese al carácter privado de este mensaje, el taxista fue imputado por traición a la patria e incitación al odio.

Romero Peña recuperó su libertad plena la noche del lunes y se reencontró con su hijo en el estadio de béisbol de Carrizal, a unos 30 kilómetros de Caracas, donde familiares y vecinos lo recibieron con abrazos y consignas de libertad.

La excarcelación se produce en el marco de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada el jueves pasado por la Asamblea Nacional y promulgada de inmediato por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien el 30 de enero último pidió celeridad para un proyecto de ley que facilitara la convivencia.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, hasta este martes se han verificado 109 libertades plenas de presos políticos desde la entrada en vigor de la norma el 20 de febrero. (ANSA).