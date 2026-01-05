Venezuela: exembajadora de Guaidó en Chile, Delcy Rodríguez "es una figura útil"

En una entrevista con el diario La Tercera, Gutiérrez analizó las implicaciones de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, así como el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela.

La abogada, que lleva siete años en Chile, apoyó que la comunidad internacional intervenga "a través de un ejército", argumentando que "solos no podemos ni tenemos el poder de coacción del régimen".

Aunque celebró la acción contra Maduro, advirtió que el régimen "sigue siendo una dictadura en manos de Delcy Rodríguez".

"Aplaudimos que un país de la región haya decidido intervenir y llevar ante la justicia a la cabeza del Cartel de los Soles", comentó, con la esperanza de que esto facilite la transición hacia la libertad y la democracia en Venezuela.

Gutiérrez también subrayó la importancia de ejecutar el resultado electoral del 28 de julio de 2024, apuntando que Delcy Rodríguez no está posicionándose para mantener el poder a largo plazo.

En cuanto a la operación militar, reconoció "daños colaterales", aunque calificó el impacto como "mínimo", con un civil fallecido y 32 funcionarios cubanos y 11 de la Fuerza Armada venezolana muertos por traicionar la Constitución.

(ANSA).