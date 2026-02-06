Venezuela: expertos prevén crecimiento moderado en producción petrolera

El portal Bitácora Económica compartió este viernes lo señalado por Oswaldo Felizzola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del instituto privado IESA, quien adelanta que "en los primeros seis meses de 2026 no se espera un aumento significativo de la producción petrolera"

Felizzola describió el proceso de recuperación como "una bola de nieve que va progresivamente aumentando", con las primeras señales visibles hacia finales de 2026 o inicios de 2027.

La producción actual de Venezuela ronda los 900.000 barriles diarios, según fuentes secundarias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Tras alcanzar un pico de 3,1 millones diarios de producción en 1998, antes del ascenso de Hugo Chávez al poder, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) está seriamente mermada tras años de desinversión, política estatista, sanciones de EEUU y deterioro de infraestructura.

De acuerdo con Felizzola, un escenario optimista colocaría en 1,2 millones diarios de barriles la producción al cierre de 2026 y una elevación a 1,5 millones en 2027.

La reforma aprobada hace escasamente dos semanas introduce cambios clave: mayor control operativo y financiero para el sector privado, regalías variables (hasta 0% en proyectos de baja rentabilidad), reducción de tributos, arbitraje independiente y comercialización directa de crudo por socios privados.

Expertos como Cristina Tovar, presidenta de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos (AVHI), destacan que estas medidas mejoran la viabilidad inicial de proyectos al ajustar cargas fiscales progresivamente.

Sin embargo, la cautela persiste por factores como la necesidad de inversiones superiores a los 100.000 millones de dólares en al menos una década, el desconocimiento preciso del estado de yacimientos, riesgos de discrecionalidad en impuestos y persistentes interrogantes sobre la seguridad jurídica que tendrán los inversores extranjeros.

Aunque la reforma representa un avance para revitalizar la industria, los especialistas coinciden en que la recuperación plena será gradual y dependerá de ejecución efectiva, atracción real de capital extranjero y resolución de desafíos estructurales en una alicaída industria petrolera de Venezuela.

