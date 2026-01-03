Venezuela: explosiones y sobrevuelo de aviones en Venezuela

Según relataron usuarios en redes sociales, las explosiones se escucharon desde las 2 de la madrugada (hora local) en distintos puntos de la capital venezolana. También se observaron aviones militares que sobrevolaban la ciudad durante varios minutos.

En plataformas digitales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran destellos y columnas de humo, así como escenas de alarma entre residentes que salieron a la calle ante el estruendo.

Algunos reportes indicaron que las detonaciones se produjeron cerca de instalaciones militares estratégicas. Entre ellas, el principal fuerte del país, Fuerte Tiuna, ubicado al oeste de Caracas, y la base aérea de La Carlota. (ANSA).