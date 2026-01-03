Venezuela: expresidente colombiano Uribe justifica ataque de EEUU

"Estados Unidos ha tenido que hacer lo que debieron hacer los organismos internacionales y las Fuerzas Armadas de Venezuela que prefirieron el soborno de la dictadura que hacer respetar la democracia de su País", justificó Uribe en un mensaje en su cuenta de X.

El exmandatario derechista y principal jefe de la oposición colombiana le pidió a las tropas de su país no entrar "en el suicidio de proteger a la dictadura como se ha pretendido con la Zona Binacional".

El presidente Gustavo Petro ordenó el traslado de tropas y ayuda humanitaria a la zona de frontera con Venezuela, ante la posible "entrada masiva de refugiados".

Uribe aprovechó el mensaje y la situación para manifestar "que en Colombia nos liberemos pronto del contagio destructor".

(ANSA).