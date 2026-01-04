Venezuela: expresidente Santos advierte sobre "transición" en Venezuela

"Ninguna transición será duradera si no cuenta con legitimidad democrática, garantías institucionales y el respaldo de la comunidad internacional", afirmó Santos desde su cuenta de X.

El exmandatario sostuvo que lo ocurrido en Venezuela es de gran "trascendencia para la región", al sostener que era inocultable la crisis en ese país, por cuenta de su gobierno, pero al advertir que solo es posible la estabilidad regional si hay respeto por el derecho internacional.

"Colombia y América Latina deben ser claras en un principio esencial: la estabilidad regional solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional, la soberanía de los Estados y las soluciones multilaterales", afirmó Santos.

Sostuvo que el "futuro" venezolano se debe cimentar sobre la base de "elecciones libres" y la "participación ciudadana", para evitar una posible escalada de tensiones en la región, al advertir que Colombia opta por la política y no por la violencia. (ANSA).