Venezuela extiende por 15 años operaciones de dos petroleras con activos rusos

El parlamento venezolano aprobó este jueves una prórroga que extiende por 15 años las operaciones de dos empresas petroleras venezolanas con importante participación accionaria rusa.

En los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Venezuela abrió varias empresas mixtas con participación mayoritaria de la estatal Pdvsa en conjunto con otras energéticas, especialmente de países aliados como China y Rusia.

Petroperijá y Boquerón son dos campos de petróleo y gas operados por Pdvsa en conjunto con Roszarubezhneft, empresa que heredó los activos en Venezuela de Rosneft, la estatal rusa sancionada por Estados Unidos en 2020. Rusia participa en otras tres empresas mixtas en el país.

Los diputados aprobaron de forma unánime y sin debate la extensión del funcionamiento de ambas empresas.

El parlamentario Orlando Camacho, encargado de presentar el proyecto, afirmó que la decisión "permitirá desarrollar importantes volúmenes de producción de los hidrocarburos".

Venezuela incrementó su producción petrolera este año hasta superar el millón de barriles diarios, según informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), pero está lejos de los casi tres millones que extraía hasta 2014.

Petroperijá, ubicada en Zulia (oeste), tiene como meta extraer 68 millones de barriles netos de crudo, mientras que Boquerón, radicada en Monagas (noreste), otros 23 millones. Ambas esperan potenciar también la extracción de gas.

