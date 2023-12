Venezuela celebra este domingo un referendo consultivo con el que busca fortalecer un centenario reclamo sobre el Esequibo, territorio rico en petróleo y recursos naturales bajo control de Guyana, que a su vez pidió a su vecino "madurez y responsabilidad".

Unos 20,7 millones de 30 millones de venezolanos están llamados a votar, aunque muchos centros en Caracas, San Cristóbal (estado Táchira, oeste) y Ciudad Guayana (estado Bolívar, sureste, fronterizo con la zona en reclamación) mostraron baja afluencia de electores en la jornada, constataron periodistas de la AFP.

La autoridad electoral, sin embargo, anunció que extenderá por dos horas extra el horario de votación, hasta las 20H00 (24H00 del lunes GMT), alegando que ciudadanos seguían participando al momento del cierre de mesas.

La consulta, no vinculante, no es sobre autodeterminación, ya que este territorio de 160.000 km2 es administrado por Guyana y sus 125.000 habitantes no votan en el referendum. El resultado no tendrá consecuencias concretas a corto plazo: Venezuela busca reforzar su reclamo y ha negado que la iniciativa sea una excusa para invadir y anexar forzosamente la zona, como temen los guyaneses.

"El Esequibo es nuestro, toda la vida ha sido nuestro", dijo a la AFP Mariela Camero, de 68 años, entre las primeras en votar en una zona popular de Caracas. "Seguiremos nuestra lucha, peleando con votos", expresó por su parte Soraida Ramos, de 62 años.

El presidente Nicolás Maduro, que busca la reelección en 2024, votó primero en su centro en un fuerte militar. "Hoy estamos votando como Venezuela por un solo color, un solo sentimiento", dijo a periodistas después de sufragar.

Venezuela argumenta que el río Esequibo es la frontera natural, como en 1777 cuando era Capitanía General del imperio español. Apela al Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sienta las bases para una solución negociada y anuló un laudo de 1899, que definió los límites que defiende Guyana, país que pide que sean ratificados por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de Naciones Unidas.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, quien pidió sin éxito a la CIJ suspender el referendo, dijo a sus compatriotas que no tenían "nada que temer".

"Estamos trabajando sin descanso para garantizar que nuestras fronteras permanezcan intactas y que la población y nuestro país sigan estando seguros", dijo en una transmisión en Facebook. "Es una oportunidad para que muestren madurez" y "responsabilidad".

- "Sentido común" -

La reivindicación de Venezuela se intensificó desde que el gigante energético estadounidense ExxonMobil descubriese en 2015 petróleo en aguas en disputa, que hoy día dejan a Guyana con reservas de crudo equiparables a las de Kuwait, encabezando la lista de reservas per cápita del mundo.

Maduro no ahorra insultos para Ali, a quien acusa de "prepotente, arrogante y guerrerista". Ademas de los cruces de declaraciones, ha habido movimiento de tropas y Guyana hizo ejercicios militares e inició conversaciones para establecer bases estadounidenses.

Miles de guyaneses formaron el domingo cadenas humanas, llamados "círculos de unión", para mostrar su apego a la región. Muchos llevaban camisetas con frases como "El Esequibo pertenece a Guyana" y agitaban banderas del país.

"El referendo es probablemente significativo para ellos, no para nosotros", dijo a la AFP Dilip Singh, empresario que participó en una de estas manifestaciones en la provincia de Pomeroon-Supenaam, en el Esequibo. "No tenemos las armas, los buques de guerra. Tenemos a Dios y él nos protegerá".

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que reforzó militarmente la frontera, dijo el domingo que esperaba "que el sentido común prevalezca" en la pugna.

El referendo consta de cinco preguntas, que incluyen el rechazo al laudo de 1899 y a la jurisdicción de la CIJ, así como el apoyo al Acuerdo de Ginebra de 1966. Consulta también crear una provincia venezolana llamada "Guayana Esequiba" y otorgar la nacionalidad a sus habitantes.

Ante reportes de baja participación, el exministro chavista y exvicecanciller Alejandro Fleming cree que la polarización política en Venezuela ha hecho mella. "Afecta la participación en un asunto de interés nacional, ya que la convocatoria no surgió del consenso político", declaró a la AFP.

"Del referendo rescato el interés de mostrar a Guyana y a la comunidad internacional una posición firme (...). Sin embargo, una baja participación podría ser aprovechada por Guyana para afirmar que no se trata de un tema nacional, aunque una opinión de ese estilo no afecta en lo absoluto la reivindicación venezolana", manifestó.

