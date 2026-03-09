Venezuela: familia de argentino preso político en Caracas denuncia falta de información

Giuliani, especialista en derecho penal laboral, fue arrestado el 22 de mayo de 2025 por fuerzas de seguridad venezolanas tras un viaje por motivos laborales. Tras un período inicial de desaparición forzada de 12 días, fue recluido en condiciones precarias: primero en un comando con hacinamiento y luego trasladado el 21 de diciembre al Internado Judicial Yare II, prisión de máxima seguridad.

La familia reporta denuncias de torturas, aislamiento prolongado, golpes, alimentación insuficiente y deterioro físico, aunque no hay confirmación oficial.

Su hermana Vanesa Giuliani expresó: "Al día de hoy no sabemos nada. Cada semana es una nueva incertidumbre". La esposa Virginia Rivero y la madre Adriana Palavecino destacaron en un video difundido el Día Internacional de la Mujer que Giuliani lleva 290 días "secuestrado injustamente" y pidieron intervención de la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu.

Tras la reciente liberación de otros argentinos como Nahuel Gallo, Giuliani es el único ciudadano argentino que continúa preso en el país caribeño. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado argentino, se reunió con la familia y afirmó que se trabaja "todos los días" para su regreso, calificándolo como el "último argentino detenido ilegalmente por la dictadura de Maduro".

La familia insiste en la ausencia de garantías judiciales y urge presión internacional para esclarecer su situación y lograr su liberación inmediata. (ANSA).