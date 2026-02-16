Venezuela: Familiares de presos políticos en Venezuela inician huelga de hambre

Así lo informó hoy la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE).

Los familiares, acampados frente a la Zona 7, superaron la primera jornada de la huelga de hambre, iniciada el sábado, con las primeras secuelas y deterioro de su salud por la acción.

De este modo, CLIPPVE indicó que la familiar Carolina Carriso tiene náuseas, vómitos, mareos, temblores y desvanecimientos tras más de 30 horas en huelga de hambre.

CLIPPVE, que no concreta la cifra de presos ni familiares que iniciaron la acción de protesta, recordó que en la Zona 7 había más de 50 presos por motivos políticos y que en la madrugada del sábado fueron liberados 17 de ellos.

Sin embargo, los familiares exigen la liberación de la totalidad de detenidos al hilo del anuncio de excarcelaciones realizado por el Gobierno venezolano.

"El Estado venezolano es responsable de la vida y la integridad física y mental de estas familias y de las personas detenidas por motivos políticos", advirtió la ONG.

CLIPPVE aseguró por otra parte de que los propios presos están siendo obligados a ingerir alimentos bajo amenaza de castigos como su traslado a las celdas de castigo conocidas como tigritos.

Simultáneamente, decenas de familiares cumplieron este domingo 38 días acampadas frente otro de los centros de detención de las fuerzas de seguridad, el Helicoide, para exigir su cierre y la liberación de los encarcelados. (ANSA).