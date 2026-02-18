Venezuela: familiares de presos políticos protestan frente a sede de la ONU en Caracas

Convocados por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, los manifestantes portaron pancartas, banderas y fotografías de sus seres queridos, denunciando ante la comunidad internacional el incumplimiento de promesas de excarcelación hechas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hace 40 días.

Acusaron al gobierno venezolano que desde el 3 de enero encabeza la presidenta interina Delcy Rodríguez, hermana del jefe parlamentario, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, revictimización de las familias y la ineficacia de una ley de amnistía que excluye a las víctimas y no promueve justicia ni reconciliación.

Esta protesta se produce en medio de una escalada de acciones, como la huelga de hambre iniciada el 14 de febrero por un grupo de familiares acampados frente a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, que ya cumple 100 horas, la tarde (local) de este miércoles. Al menos dos mujeres, Sandra Rosales y Carolina Carrizo, han sufrido descompensaciones de salud, mientras los propios detenidos se han sumado a la medida en solidaridad.

Según el Foro Penal, organización defensora de derechos humanos, desde el 8 de enero se han excarcelado 444 presos políticos, pero el proceso se estancó el 15 de febrero sin nuevas liberaciones. Aún permanecen encarcelados más de 600 individuos por razones políticas.

Las familias urgen a la ONU y organismos internacionales a intervenir para garantizar la libertad plena y el fin de la represión que tuvo su clímax durante el gobierno del depuesto Nicolás Maduro entre 2013 y 2025. (ANSA).