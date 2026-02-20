Venezuela: familiares de presos políticos suspenden la huelga de hambre

Sin embargo, anunciaron que la protesta continuará con un formato diferente hasta que todos los reclusos sean liberados.

"La lucha no se detiene aquí; seguimos porque nuestro lema y nuestro grito de batalla es 'Todos deben ser libres'", declaró Yessy Orozco, hija del activista Fernando Orozco, en un video compartido en redes sociales por el Comité por la Libertad de los Combatientes Sociales.

"Daremos el siguiente paso. Ya no será una huelga de hambre, sino un ayuno selectivo", añadió, señalando que algunos manifestantes se habían visto obligados a retirarse en los últimos días debido al deterioro de su salud.

"Ya tenemos una ley de amnistía aprobada; sin embargo, hasta que no se implemente, no nos iremos de aquí. Nuestra lucha continuará hasta el final", concluyó Orozco (ANSA).