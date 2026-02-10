Venezuela: familiares exigen que sean liberados "todos" los presos políticos

La protesta, que reunió a decenas de personas con pancartas, fotografías de detenidos y consignas como "Que sean todos", exigió la liberación inmediata y plena de todos los presos políticos en Venezuela, estimados en más de 600 según organizaciones como el Foro Penal y Provea.

Los manifestantes demandaron la aprobación sin exclusiones de una ley de amnistía para garantizar la libertad de los detenidos por motivos políticos, en medio de un proceso de excarcelaciones parciales que ya suma 426 liberados desde inicios el 8 de enero, tras un giro político inesperado, incluyendo la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y una presidencia transitoria de Delcy Rodríguez.

La protesta callejera de este martes, que pudo llegar hasta el centro de Caracas sin obstáculos, simboliza cambios significativos ocurridos en las últimas semanas en Venezuela, al irrumpir en un área emblemática del oficialismo sin confrontaciones mayores reportadas.

La demanda de los manifestantes coincide con el posicionamiento de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), que este lunes exigió en un comunicado la "liberación plena de todos los presos políticos y personas detenidas por causas injustas", junto a una amnistía general amplia e inclusiva, y elecciones libres con instituciones independientes.

El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez no respondió al llamado que hizo la Conferencia de Obispos Católicos, que sesionó en Caracas (ANSA).