Venezuela: Feijóo, Ayuso y más cargos del PP celebran el premio a María Corina Machado: "Gran noticia para Venezuela"

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y numerosos cargos del PP han celebrado este viernes la concesión del premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, destacando que es una "mujer insobornable en su compromiso con la libertad".

En concreto, el Comité Noruego ha otorgado este galardón a María Corina Machado por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

Feijóo ha asegurado que es una "gran noticia para Venezuela y para todos los que mantienen viva una titánica lucha por la democracia", al tiempo que ha destacado que se ha concedido este premio a "una mujer insobornable en su compromiso con la libertad".

"¡QUÉ ALEGRÍA TAN GRANDE!"

"¡Qué alegría tan grande!", ha escrito el presidente del PP en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, en el que asegura que estará "siempre" al lado de la opositora venezolana.

En parecidos términos se ha expresado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha dado la enhorabuena a María Corina Machado y ha añadido que Venezuela "tendrá pronto una presidenta y es Nobel de la Paz". "¡Qué alegría más grande!", ha exclamado en la misma red social.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que la opositora venezolana es "un ejemplo mundial de la lucha por libertad". "El petulante y polarizador de Sánchez se creyó que con su fraude interesado e hipócrita por la paz podía competir con la honestidad, honradez y coraje de una mujer ejemplo para todos los demócratas", ha añadido.

PONS: ¿QUÉ HA DICHO ZAPATERO DEL NOBEL PARA CORINA?"

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha indicado que es un Nobel "ganado a pulso democrático", adjuntando una foto de la última vez que estuvo con ella.

Según ha relatado, después "por tres veces" le han impedido "entrar". A su entender, esos años "son su prisión, en la que ella, que ama a su pueblo por encima de su propia libertad, resiste". "Felicidades, Venezuela", ha añadido.

Además, González Pons se ha preguntado por la reacción a este galardón del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. "Por cierto, ¿qué ha dicho Zapatero del Nobel de la Paz de María Corina Machado? Es que no lo he oído", ha interpelado en 'X'.

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha expresado su "felicidad" por este premio para su "bravísima amiga". "Zapatero lleva años repitiendo que la firmeza de María Corina amenazaba la paz civil. Mentía para proteger a Maduro", ha dicho.

Según Álvarez de Toledo, "la libertad no provoca la guerra" sino que "la libertad garantiza la paz". "Y hoy, por fin, el mundo lo reconoce", ha enfatizado.

RAZONES DEL JURADO

En concreto, el jurado ha reconocido a Machado por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia" y ha cargado contra el Gobierno de Nicolás Maduro, acusándolo de no respetar los resultados de las elecciones de 2024. Según el Comité Noruego, Venezuela "ha pasado de ser un país relativamente democrático y próspero a un Estado brutal y autoritario" a manos del chavismo, al que atribuye una "maquinaria violenta" dirigida contra ciudadanos de a pie y, de manera particular, contra la oposición política.