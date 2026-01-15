Venezuela: Feijóo pide "caída completa del chavismo" ante Edmundo González

Feijóo "ha reiterado a González su apoyo a la democracia en Venezuela y le ha transmitido que un gobierno del PP defendería ante el mundo y con toda intensidad la caída inmediata y completa del chavismo", señaló el PP (conservador), en una nota tras la reunión que ambos mantuvieron.

El PP además señaló que el gobierno de Pedro Sánchez debería defender el mantenimiento de las sanciones de la Unión Europea (UE) contra Venezuela, en contra de lo que sostiene el ejecutivo.

Durante el encuentro, escribió en redes González, exiliado en España desde 2024, se abordó "la urgencia de avanzar en la liberación de los presos políticos". (ANSA).