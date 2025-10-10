Venezuela: Felipe González felicita a Machado, "defensora del pluralismo democrático" frente a la "tiranía" de Maduro

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

El expresidente del Gobierno, el socialista Felipe González, ha felicitado a la líder opositora venezolana María Corina Machado --galardonada con el premio Nobel de la Paz-- a quien ha definido como "una gran defensora de los derechos humanos y del pluralismo democrático" ante la "tiranía" del presidente Nicolás Maduro.

En declaraciones a Europa Press, González ha señalado que el premio es "bien merecido, bien ganado" y considera que la elección de Machado es un gran acierto de los organizadores, el Comité Noruego.

A su juicio, la líder opositora representa "muchos de los valores que han constituido todo lo que representa Europa después de la Segunda Guerra Mundial.

"Una gran defensora de los derechos humanos, del Estado de derecho, y una gran defensora del pluralismo democrático, todo aquello que la tiranía de Maduro ha destruido en Venezuela, además de arrasar su riqueza y su prosperidad", ha indicado.

González viene dando su apoyo a la oposición venezolana frente a Maduro e incluso llegó a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que reconociese a Edmundo González Urrutia como presidente tras las elecciones presidenciales de 2024, a las que Machado no pudo presentarse por encontrarse inhabilitada.

Tras la concesión del Nobel este viernes por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de la "dictadura a la democracia", según reconoció el comité organizador, el expresidente González ha destacado que Machado se puso al frente de un proyecto político "sin pedir nada a cambio, entregándolo todo con generosidad".

"Con firmeza indomable frente a la adversidad, sacrificando todo lo que una persona puede sacrificar para conseguir la libertad para su pueblo, para Venezuela", ha apuntado sobre la líder venezolana, que el pasado mes de enero fue detenida tras participar en una marcha y posteriormente puesta en libertad y actualmente permanece en la clandestinidad.

El expresidente considera además que Machado es "un gran ejemplo" en un momento en el que la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho y las libertades están "amenazadas".