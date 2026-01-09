Venezuela: Felipe VI reclama "verdadera transición democrática"

Estas fueron las primeras declaraciones públicas del monarca sobre la situación en Venezuela, que pronunció en la clausura de la Conferencia de Embajadores, celebrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ante 126 jefes de misión.

El rey comenzó su discurso hablando sobre Venezuela y reclamó "una verdadera transición democrática, pacífica, inclusiva y respetuosa de la voluntad soberana de los venezolanos".

Ellos, añadió, "deben ser, por tanto, los únicos protagonistas de su propio destino".

El monarca subrayó que "es fundamental" el "respeto del Derecho Internacional" y apuntó que no se puede "asumir su conculcación sistemática".

Coincidiendo con la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexionar Groenlandia, Felipe VI dijo: "Preservar el vínculo transatlántico es una responsabilidad compartida: exige lealtad mutua, confianza recíproca, visión de futuro y respeto a esas reglas del juego que son las normas fundamentales del derecho internacional".

El mantenimiento de este vínculo requiere en estos momentos "grandes dosis de paciencia y coraje diplomático", dijo.

"De la erosión de ese vínculo, salimos todos perdiendo. Y no quiero plantear aquí lo que supondría, insisto, para todos, la hipótesis de su total desmantelamiento".

Felipe VI también mostró su alegría por la liberación de cinco ciudadanos españoles detenidos en Venezuela, que llegan hoy a España, "un necesario paso en la dirección que anhelamos y que el pueblo venezolano merece, que no puede ser distinto al de recuperar plenamente las libertades", afirmó. (ANSA).