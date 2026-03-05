Venezuela: Firma contrato para enviar hasta una tonelada de oro doré a EEUU

El acuerdo, valorado en decenas de millones de dólares considerando el precio internacional del oro cercano a 166.000 dólares por kilogramo, representa un paso hacia la cooperación económica entre ambos países, en el nuevo giro bilateral tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado de 3 de enero por parte de fuerzas estadounidenses.

Este miércoles, en su visita en Caracas, Burgum se reunió con ejecutivos de compañías como Peabody Energy, Hartree Partners y Trafigura, y discutió con la presidenta interina Delcy Rodríguez reformas a la ley de minas, inspiradas en cambios a la legislación de hidrocarburos que se aprobó semanas atrás y que apunta a atraer inversiones extranjeras, dándole prioridad a las firmas estadounidenses.

Fuentes expertas destacan que este pacto permite a Venezuela acceder a un mercado financiero más estable, evitando la corrupción asociada al mercado negro que previamente dirigía el oro a destinos como Turquía o Irán, durante los años en que Maduro ejercía el poder teniendo precisamente a Delcy Rodríguez, como su vicepresidenta ejecutiva.

Este contrato se suma a otros acuerdos petroleros con Trafigura que superan los mil millones de dólares, intensificando los lazos comerciales.

Sin embargo, ha generado críticas de legisladores demócratas en Estados Unidos por el involucramiento en el manejo directo de los recursos venezolanos.

Finalmente, el exministro venezolano de Minas e Hidrocarburos y colaborador de Hugo Chávez, Rafael Ramírez, criticó duramente el acuerdo: "Estuvo otro ministro norteamericano en Miraflores y salió con otro contrato millonario para EEUU y Transfigura. Ya entregaron el petróleo, ahora el Oro. Ahora cambiarán la ley de Minas. Lo que está pasando con nuestro país, es increíble". (ANSA).