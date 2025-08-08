Venezuela: fiscal califica de infamia recompensa por Maduro

“Esta infamia constituye una violación flagrante del Derecho Internacional, un atentado contra nuestra soberanía y una grosera intromisión en asuntos internos de un Estado soberano”, dijo Saab.

En una escalada en su confrontación con el régimen chavista, el gobierno de Trump califica a Maduro como líder de una supuesta banda narcotraficante y terrorista trasnacional que amenazaría la seguridad de Estados Unidos, y dice que busca capturarlo y enjuiciarlo.

“Estados Unidos insiste en recurrir a prácticas propias de regímenes coloniales universalmente rechazados desde hace siglos, utilizando su aparato judicial como instrumento de persecución política global”, replica Tarek, otra figura chavista sancionada por Washington.

“Esta acción se enmarca en una operación de guerra psicológica y propaganda, diseñada para complacer a factores extremistas de la ultraderecha venezolana y generar caos”, afirma el fiscal.

Desde Washington, en una entrevista con EWTN, el secretario de Estado Marco Rubio equiparó el régimen de Maduro en Venezuela con los cárteles mexicanos de las drogas. "No es un gobierno legítimo" sino "una organización criminal", dijo.

Al calificar a los cárteles de las drogas y al gobierno de Venezuela como "organizaciones terroristas", ya no es un asunto de la policía. "Se convierte en un asunto de seguridad nacional", dijo Rubio.

Para Saab, pretender vincular al jefe de Estado venezolano con estructuras criminales como el Tren de Aragua o el cártel de Sinaloa "es un intento desesperado de construir un expediente artificial que no resiste el menor análisis serio, técnico o jurídico". (ANSA).