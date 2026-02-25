Venezuela: Fiscal confirma detención de exministro reclamado por EEUU

Saab precisó que la detención de El Aisami, al igual que la del empresario Samark José López Bello, se realizó en territorio venezolano, luego de que ambos aparecieran ayer como "capturados" en el sitio web del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

El Aissami es buscado por Washington por cargos de narcotráfico, mientras que López Bello está siendo investigado por lavado de dinero.

En una entrevista con la televisión estatal, Saab reiteró que ambos se encuentran detenidos en Venezuela como parte de la investigación sobre la vasta red de corrupción conocida como PDVSA-Cripto.

También recordó que fueron arrestados en marzo de 2024, durante el gobierno del entonces presidente de facto Nicolás Maduro, acusados ;;de "corrupción petrolera" y "traición a la patria".

Tras la captura y extradición de Maduro por las Fuerzas Delta de Estados Unidos el 3 de enero, Washington intensificó la presión sobre el gobierno que lidera la presidenta interina Delcy Rodríguez, exigiendo la liberación de los presos políticos, el desmantelamiento de las redes de poder implicadas en la corrupción y el tráfico ilícito, y un cambio en las políticas comerciales relacionadas con el sector de hidrocarburos. (ANSA).