Venezuela: fiscal de EEUU, “Maduro es un narcoterrorista”

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Bondi subrayó que, en opinión de esta administración, Maduro no es un presidente legítimo, sino un fugitivo de la justicia que lidera el cártel Solís, actualmente acusado en Estados Unidos por narcotráfico.

Su declaración se produjo poco después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, hablara sobre la situación. Esto ocurre en medio de la reciente decisión de Maduro de desplegar más de 4 millones de milicianos en Venezuela, en respuesta al aumento de las fuerzas navales y aéreas estadounidenses en el Caribe para una operación antidrogas.

El contexto de estas declaraciones refuerza la postura de EE. UU. frente a un régimen que considera una amenaza tanto para su seguridad como para la estabilidad de la región. (ANSA).