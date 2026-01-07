Venezuela: fiscal general Maduro tiene inmunidad diplomática

El magistrado solicitó al juez estadounidense Alvin K. Hellerstein, quien lleva el caso en Estados Unidos, que respete el derecho internacional y reconozca la incompetencia del tribunal bajo su mando para juzgar al líder de una nación soberana, protegido por la inmunidad diplomática como jefe de Estado.

El fiscal, un militante del chavismo, también instó a Hellerstein a poner fin a "todas las violaciones de derechos humanos cometidas contra el presidente, su esposa y, por supuesto, el pueblo venezolano".

Saab también anunció el nombramiento de funcionarios para investigar las decenas de muertes causadas por el ataque estadounidense a Caracas el fin de semana pasado.

"Nosotros, como Ministerio Público, hemos designado a tres fiscales para investigar a las decenas de víctimas civiles y militares inocentes que murieron durante este crimen de guerra, esta agresión sin precedentes contra la patria venezolana", declaró. (ANSA).