Venezuela: fiscalía espera cooperación judicial con EEUU

En una entrevista con la cadena estatal de televisión VTV, Saab afirmó que las conversaciones y reuniones mantenidas hasta el momento entre las fiscalías de ambos países se han desarrollado en el marco de las relaciones intergubernamentales, pero que llegará el momento en que se puedan formalizar acuerdos de cooperación penal.

Saab señaló que Venezuela cuenta con una Dirección General de Cooperación Penal Internacional, la cual, en su opinión, ha logrado resultados positivos y acertados con todas las naciones con las que el país mantiene relaciones.

El fiscal aprovechó la oportunidad para pedir el cese de las sanciones coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos a Venezuela, afirmando que esta medida debería darse una vez que se implemente la ley de amnistía aprobada recientemente por el Parlamento (ANSA)