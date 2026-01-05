Venezuela: fuerza jamás trae democracia, Madrid

España "trabajará por unir a los venezolanos y venezolanas y apuesta por el diálogo y la paz porque la fuerza jamás trae más democracia" declaró en la sesión extraordinaria en el Consejo de Seguridad sobre Venezuela.

El gobierno del socialista Pedro Sánchez considera que "estas acciones constituyen un precedente muy preocupante para la paz y la seguridad regional".

Gómez añadió en referencia al interés expresado por el presidente estadounidense, Donald Trump, por el petróleo de Venezuela que "recordamos que los recursos naturales del país son parte de su soberanía".

El embajador apuntó que "compartimos que la lucha contra el crimen organizado es una prioridad, pero desde la legalidad internacional". (ANSA).