Venezuela: Fuerzas Armadas se movilizan en respuesta a EE.UU.

Así lo ratificaron hoy los principales voceros del chavismo.

“Nosotros también estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde, nuestro mar propiedad del territorio venezolano”, dijo el ministro del Interior y número dos del régimen chavista, el capitán Diosdado Cabello, citado por medios del gobierno.

Cabello respondió así a las noticias recientes de que Estados Unidos inició un despliegue de sus fuerzas navales y aéreas para perseguir a los carteles de las drogas en el sur del mar Caribe.

Ese anuncio llega días después de que Washington acusara a Maduro de ser líder de una supuesta banda de narcotraficantes bautizada como “Cártel de los Soles” y elevara a US$50 millones una recompensa por su captura.

Según los líderes chavistas, las amenazas contra Maduro son contra toda Venezuela y América Latina.

Mientras anuncia nuevos operativos militares y policiales contra lo que califica como amenazas externas e internas y grupos terroristas encabezados por la oposición, Cabello remarcó que los cuerpos de seguridad del Estado están desplegados “para garantizar la paz y la tranquilidad del país”.

Por su parte, el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, dijo que se reunió con oficiales superiores de las Fuerzas Armadas para evaluar “las actuales amenazas a la patria y las transformaciones necesarias” que requiere la institución militar tras las declaraciones del gobierno estadounidense contra Maduro.

“Si alguien asumió la revolución como un hecho fáctico, fue la Fuerza Armada. Por eso inició una revolución militar y ahora vamos a exponenciar esa revolución”, advirtió Padrino.

La Fuerza Armada mantiene un despliegue permanente llamado “Operación Escudo Bolivariano”, para resguardar “la soberanía, la paz y la estabilidad en todo el territorio venezolano” con atención en 146 puntos críticos del país, según sus jefes.

(ANSA).