Venezuela garantizará la seguridad de las empresas mineras: Burgum

CARACAS, 5 mar (Reuters) - El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, se mostró optimista el jueves poco antes de partir de Venezuela ‌tras una visita de dos ‌días ⁠y cuando aseguró que una nueva ley minera creará oportunidades para las empresas, que las licencias que les permiten operar están en el horizonte y que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez ​ha prometido ⁠garantizar su ⁠seguridad.

Burgum, quien también dirige el Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos, elogió los esfuerzos de Rodríguez para abrir ​el país sudamericano a la inversión extranjera en petróleo y minerales, haciéndose eco de los elogios ‌del mandatario estadounidense Donald Trump.

El secretario es el segundo miembro del ​gabinete que visita Venezuela desde una redada estadounidense ​en enero que capturó al presidente Nicolás Maduro. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, visitó el país en febrero.

A pesar de contar con enormes reservas de minerales, desde oro hasta mineral de hierro, bauxita y coltán, la producción de Venezuela se encuentra a una fracción de su capacidad, ya que las plantas necesitan urgentemente reparaciones importantes ​e inversión para ampliaciones y mejoras. El principal conglomerado del país, CVG, sigue con problemas de liquidez y bajo sanciones estadounidenses, al igual que la minera estatal ⁠Minerven.

Tras las nacionalizaciones del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, la inversión extranjera ha sido mínima en la última década, lo que ha ‌propiciado el contrabando. Algunos expertos ahora ven margen para una recuperación inmediata de las exportaciones, en particular de oro, pero han advertido que se necesita una inversión masiva, incluso mayor que la de la industria petrolera, junto con una mayor inversión en exploración.

Burgum trajo consigo a más de dos docenas de empresas mineras y de minerales en su visita, según ha declarado, y se reunió el jueves por la mañana en Caracas con importantes compañías extranjeras de petróleo ‌y gas, así como con los directivos de grandes empresas y bancos venezolanos.

Al ser preguntado sobre la corrupción y ⁠los problemas de seguridad, incluyendo los grupos armados que participan en la minería ilegal en algunas regiones, ‌Burgum afirmó que las empresas interesadas en entrar o regresar a Venezuela tienen un historial demostrado ⁠de integridad y que la nueva ley les brindará oportunidades para generar ⁠empleos.

"Creo que verán a este gobierno muy preocupado por brindar la seguridad adecuada. En las reuniones de hoy y ayer, escuchamos garantías de que si las empresas querían acceder a estas zonas, realizar la debida diligencia, considerar reabrir minas, tal vez incluso volver a las minas que operaban hace 15 o 20 años, este gobierno garantizaría su ‌seguridad", dijo Burgum a los periodistas en el aeropuerto ​antes de partir.

"Me siento muy optimista sobre un entorno donde la inversión fluirá, no solo hacia el petróleo y el gas (...), ni solo hacia Caracas, sino también hacia el interior, donde existen estos enormes recursos", añadió.

Pronto habrá un conjunto de licencias generales para la industria minera, ‌similares a algunas que ya se han emitido para los productores de petróleo, añadió Burgum. ( Redacción Reuters)