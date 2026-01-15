Venezuela: Gasperin libre, "me quedo en Venezuela por mis empleados"

"Me imagino que quiere volver, pero 'el deber primero', como siempre ha sido", dijo su hija Claudia, quien vive en Tortona (Alessandria).

De esa manera, explicó la decisión tomada por el último italiano liberado tras la captura del depuesto presidente, Nicolás Maduro.

Mientras, en el Piamonte (norte de Italia) se esperaba la posible llegada de Mario Burl•, un empresario turinés de 53 años que regresó a Italia después de más de 14 meses de detención en Caracas.

Hoy se aplazó hasta principios de marzo la audiencia preliminar que lo involucraba en Terni por presuntas violaciones fiscales.

Además de los dos piamonteses, ya están en libertad Alberto Trentini, Biagio Pilieri y Antonio Gerardo Buzzetta.

"El trabajo aún no está terminado: nuestro objetivo es que los 42 ítalo-venezolanos sean liberados", afirmó el canciller italiano, Antonio Tajani, en los últimos días.

La idea de Gasperin es regresar a la ciudad de Maturín, en el estado Monágas, donde se encuentra su empresa.

"Estaba segura -explica su hija Claudia- de que no vendría.

Esta noche me dijo 'tengo que ir con mis chicos y hacer todo lo que tenga que hacer', porque tiene una empresa".

Gasperin llegó a Venezuela en 2003.

"Trabajó toda su vida, ese es su trabajo. Estuvo unos años yendo y viniendo y luego se instaló allí".

En cuanto a su arresto, el pasado 9 de agosto.

El motivo -o el pretexto- lo confirmó su propia hija: los explosivos utilizados por su empresa.

"Pero es como si un chef fuera un asesino en serie porque lo encontraron con cuchillos en la cocina: usan estas bombas huecas para romper las rocas y revelar el yacimiento".

Por lo demás, Claudia Gasperin se conmueve al recordar la voz de su padre que finalmente fue libre: "Lo escuché anoche, lo liberaron alrededor de las 2 de la madrugada. La alegría es grande después de esta noticia. Fueron meses difíciles, para nosotros, también porque tuvimos que permanecer en silencio para no ponerlo en peligro. Fue muy duro, pero gracias a Dios hubo este final feliz. Él me dijo 'Estoy bien, estoy un poco debilitado'".

Al respecto, Tajani aseveró que "la decisión de liberar a Gasperin ya estaba tomada, ya habíamos obtenido la decisión de las autoridades venezolanas hace unos días. Esta noche fue liberado, respetaron su compromiso".

También aplaudieron el resultado el ministro Paolo Zangrillo, la presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores y de Defensa del Palacio Madama, Stefania Craxi, y el presidente de Noi Moderati, Maurizio Lupi.

Para el jefe de la Farnesina (cancillería italiana) "es otra señal positiva que viene desde Caracas y esto significa que en el futuro se podrá construir un camino diferente al que era inexistente con Maduro". (ANSA).