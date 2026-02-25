Venezuela: Gendarme argentino prosigue en huelga de hambre junto a otros reclusos

La frase "No ha comido; el argentino sigue en huelga", escuchada desde el exterior, reactivó la alarma sobre la salud del cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, detenido desde el 8 de diciembre de 2024 bajo acusaciones de terrorismo, que su defensa califica de arbitrarias y sin debido proceso.

Gallo se sumó a una protesta masiva iniciada el viernes pasado por más de 200 presos políticos, según el testimonio de activistas de derechos humanos, demandando celeridad en el proceso de excarcelaciones, que ha ocurrido a cuentagotas desde el 8 de enero, cuando Jorge Rodríguez, presidente del parlamento y hermano de la mandataria interina, anunció medidas en favor de la reconciliación en Venezuela.

La aprobación de la ley de amnistía, el jueves pasado, y la ausencia de liberaciones en un número relevante en El Rodeo I, llevaron a los detenidos a realizar una huelga en protesta.

Este lunes fueron excarcelados 30 personas de El Rodeo I, incluyendo once cadetes de la Academia Militar detenidos por más de un año por jugar el juego en línea "Call of Duty".

La activista venezolana Elisa Trotta, desde Buenos Aires, denunció la incomunicación del detenido y la falta de asistencia consular y médica. Trotta responsabilizó directamente al gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez por lo que le ocurra a Gallo y al resto de presos políticos que aún no han salido de prisión. (ANSA).